Schwan am Bodensee in Staad verteidigt sein Revier

Männliche Schwäne kämpfen, Weibchen sieht zu

Die Leserin Daniela (29) aus Staad SG ist beeindruckt, als sie sieht, wie sich zwei Schwäne streiten. «Die waren echt grob miteinander», sagt die 29-Jährige. Die Szenen spielten sich am Sonntag am Bodensee in Staad SG ab. Das Weibchen befand sich unmittelbar in der Nähe. «Sie ging ständig näher hin und dann wieder weiter weg», sagt Daniela.