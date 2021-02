Überraschendes Ende : Schwan im Eis gefangen? – eine misslungene Tierrettung in 6 Bildern

Die Feuerwehr im deutschen Eicklingen wurde zu einer angeblichen Wasserrettung zum Kiesteich gerufen. Ein Schwan stecke im zugefrorenen Teich fest, glaubten die Retter. Doch der Schwan wollte nur in Ruhe gelassen werden.

Am Mittwochmorgen wurde die Ortsfeuerwehr Eicklingen zu einer angelichen Wasserrettung zum Kiesteich alarmiert. Ein Schwan sollte auf dem Eis feststecken.

Zur Rettung eines angeblich im Eis festgefrorenen Schwans ist am Mittwochmorgen die Feuerwehr im niedersächsischen Eicklingen ausgerückt. Das Tier befand sich allerdings rund 150 Meter weit auf einem zugefrorenen See, wie die Helfer in der Gemeinde Flotwedel mitteilen. Eine Rettung des Tiers mit zusammengesteckten Leitern schien somit nicht möglich.