Schwan legte neue U-Bahn-Linie während Stunden lahm

Ein Schwan hat stundenlang eine neue und mehrere Milliarden Pfund teure U-Bahn-Verbindung in London blockiert. Es gebe wegen eines Hindernisses starke Verspätungen auf der Elizabeth Line, hiess es am Donnerstagnachmittag auf der Internetseite der Verkehrsbehörde Transport for London. Zwischen Heathrow Airport und Abbey Wood ging vorübergehend nichts mehr. «Wir entschuldigen uns bei den Kunden, deren Reisen wegen eines Schwans, der ein Hindernis auf der Elizabeth Line verursachte, verzögert oder annulliert wurden», teilte der Betreiber der berühmten Londoner «Tube» mit.