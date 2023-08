Schwanden: Bewohner nach Erdrutsch müssen um 18 Uhr wieder aus ihren Häusern

In der Nacht auf Montag ereignete sich der dritte Erdrutsch an gleicher Stelle in Schwanden GL.

Bewohner dürfen nur beschränkt in Häuser zurück

«Unerwartete Rutschung: Wagenrunse trifft es erneut», schreibt die Gemeinde Glarus Süd Anfang Woche auf X (ehemals Twitter). Die Gemeinde bezieht sich dabei auf den dritten Erdrutsch diesen Jahres in derselben Gegend. Die ersten beiden Rutsche ereigneten sich im April und Mai . Der aktuelle Rutsch geschah in der Nacht auf Montag in Schwanden GL. Aus Sicherheitsgründen wurden die Bewohnerinnen und Bewohner von fünf Haushalten evakuiert. Nur tagsüber dürfen sie seit Mittwochmittag jeweils bis 18 Uhr in ihre Häuser zurück. Danach müssen sie in Unterkünfte in sicheren Gebieten. Bereits im Mai wurden neun Personen aus der Gegend evakuiert.

Verbindungsstrasse unzugänglich

Regen am Wochenende – die Lage könnte sich wieder zuspitzen

In der Umgebung des Erdrutsches sind nach wie vor Einsatzkräfte am Arbeiten, darunter Mitglieder des Zivilschutzes, Geologen und die Naturgefahrenkommission. Die Situation bleibt weiterhin kritisch, jedoch dürfen die Leute seit Mittwochmittag bis Freitagmittag tagsüber in ihre Häuser zurück. Dort können sie ihre wichtigsten Angelegenheiten regeln und ihre Sachen für den Notfall packen. «Der Berg rutscht immer noch stark. Es hat aber so weit abgenommen, dass die Leute kontrolliert wieder in ihre Häuser dürfen», sagt Banzer. Um 18 Uhr müssen sie die Häuser verlassen. Am Freitag wird die Lage anhand der Messdaten und Beobachtungen neu beurteilt. Banzer verweist noch auf die kommenden Niederschläge am Wochenende. «Die Lage könnte sich wieder zuspitzen, weshalb wir momentan noch keine Prognose machen können.»