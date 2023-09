Spenden für Erdrutschopfer: «Geste, dass wir in Schwanden doch nicht vergessen gehen»

Nach dem Erdrutsch in Schwanden GL vom 29. August mussten rund 100 Anwohnerinnen und Anwohner evakuiert werden. Sie durften bis jetzt nicht oder nur zeitweise zurück in ihre Häuser. Der Supermarkt Coop spendet den Betroffenen nun insgesamt 31’000 Franken.

Nach Absprache mit der Gemeinde Glarus Süd spendet Coop daher 62 direkt betroffenen Haushalten einen Einkaufsgutschein im Wert von je 500 Franken. «Die Coop Genossenschaft unterstütz diverse Soforthilfeprojekte mit einem direkten Bezug zum Unternehmen. In Schwanden sind mögliche Kundinnen und Kunden von Coop und ihre Familien vom Erdrutsch betroffen. Daher war eine schnelle und unkomplizierte Unterstützung in der sozialen Verantwortung von Coop», sagt Noah Horlacher, Mediensprecher von Coop Ostschweiz-Ticino, auf Anfrage von 20 Minuten.

Auch Primarschule Schwanden hilft

«Ich werde mir Möbel davon kaufen»

«Die Geste von Coop ist wieder ein Zeichen, dass wir in Schwanden doch nicht vergessen gehen», sagt eine Betroffene* auf Anfrage von 20 Minuten. Die Anwohnerin wohnt derzeit in einer Ferienwohnung und ist auf Wohnungssuche. Mittlerweile durften gewisse Evakuierte zwar ihre Besitztümer aus den Häusern holen, die Möbel mussten aber drin bleiben. Deshalb weiss sie auch schon, was sie mit dem Gutschein kaufen wird: «Je nachdem, welche Geschäfte von Coop inkludiert sind, kaufe ich mir Möbel davon. Ich weiss nämlich nicht, ob ich jemals zurück, geschweige denn, meine Möbel holen kann», so die Anwohnerin.