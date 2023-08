Erdrutsch in Schwanden: Hier spült es erneut Schlamm ins Dorf

Anhand eines Bildes der Abbruchstelle erklärt Gächter die Mechanismen, die wirkten. «Wasser ist der Motor der Lockermaterialrutschung», so Gächter. Man habe gewusst, dass grosse Mengen Wasser an die betreffende Stelle fliessen könnten. «Doch das Ausmass war nicht bekannt.» Man habe über viele Jahre nie so viel Wasser beobachtet. «Plötzlich wurde das Wasser freigelegt und man kann sich ein Bild davon machen, was abgegangen ist», sagt Gächter.