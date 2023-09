Die Gemeinde prüft derzeit, ob am Wochenende vereinzelt Zeitfenster geöffnet werden können, um persönliche Sachen aus den Häusern zu holen. Erlaubt sei aber nur eine Box.

Hotels und andere Notunterkünfte werden in Schwanden nur noch bis am Mittwoch von der Gemeinde bezahlt. Danach muss jeder selber schauen.

In einer bewegenden Informationsveranstaltung der Gemeinde Glarus Süd wurden die Bewohnerinnen und Bewohner des Erdrutsch-Sperrgebiets über die Evakuierungsdetails informiert. Die Sitzung dauerte über zweieinhalb Stunden, die Gefühle der Betroffenen reichten von Wut bis Verzweiflung. Vor der Kamera wollte niemand sprechen, die aufgewühlte Stimmung war nach der Veranstaltung deutlich spürbar.

«Mir geht es beschissen. Die Gemeinde sagt, ab Mittwoch müssen wir selber schauen. Wo soll ich denn bloss hin?», sagt eine Einwohnerin unter Tränen gegenüber 20 Minuten. Viele waren in Tränen aufgelöst, suchten Trost bei ihren Mitbetroffenen. Der Unmut gegenüber der Gemeinde und dem Krisenstab wächst von Tag zu Tag. Ein Bewohner ruft frustriert in die Runde: «Dieser Abend war ein Witz. Diese Infos hätten wir schon vor zwei Monaten erhalten sollen, aber niemand kann zugeben, dass zu spät gehandelt wurde.»

Schon in der letzten Woche kam der Hang in Bewegung.

«Ich gehe doch nicht in die Brockenstube»

Diejenigen, die ab Mittwoch keine Unterbringung bei Verwandten oder Freunden finden, wurden aufgefordert, sich bei den sozialen Diensten zu melden. Dort sollte Unterstützung angeboten werden. Doch das stösst nicht bei allen auf Akzeptanz: «Ich muss fremde Hilfe annehmen, das ist elend und peinlich. Aber ich habe gar keine andere Wahl», klagt eine Frau aus Schwanden, die seit Dienstag in einem Hotelzimmer mit Etagendusche wohnt. Ein anderer Mann, der bereits zweimal umziehen musste, zeigte sich empört: «Ich bin doch keine Wanderh***.» Ein weiterer Bewohner versuchte, mit Humor mit der Situation umzugehen: «Ab Mittwoch sitze ich vor dem Coop mit einem Hut und sammle Geld.»

Nur eine Kartonschachtel pro Person

«Seit dem Jahr 2020 haben wir diesen Sch*** mit dem Berg. Hätte ich gewusst, wie schlimm es ist, wäre ich gar nie hierhin gezogen», schimpft ein älterer Mann, der in einer evakuierten Mietwohnung wohnt. Die Gemeinde prüfe derzeit, ob am Wochenende vereinzelt Zeitfenster geöffnet werden können, um persönliche Sachen aus den Häusern zu holen. Erlaubt sei aber nur eine Kartonkiste, «aus Fairnessgründen», sagt Gemeindepräsident Hansruedi Forrer. «Bald wird es kalt, wenn ich eine Winterjacke mitnehme, dann ist die Kiste voll. Wieso darf ich keinen Koffer packen?», beschwert sich eine Einwohnerin und prangert gleichzeitig den Gemeindeführungsstab an: «Die Herren auf der Bühne haben alle desinteressiert gewirkt. Es ist ja nicht ihr Quartier, welches zerstört wird.»