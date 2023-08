Erdrutsch Schwanden: «Ich muss auf die Zähne beissen, um nicht durchzudrehen»

«Bis Mittwoch hat es hier im Hotel noch Platz, danach wissen wir nicht, wie es weitergeht», sagt Elisabeth Rüegg. Sie bewohnt momentan ein Zimmer mit Etagendusche im Hotel Adler in Schwanden GL. Die aktuelle Situation macht sie fast fertig: «Ich trage seit Dienstag dieselben Kleider. Ich habe weder eine Brieftasche noch sonst etwas.» Das Handy-Ladekabel teilt sie mit anderen Evakuierten, die im Hotel wohnen. Ein Indiz dafür, dass die Evakuation sehr schnell gelaufen ist. Dies wiederum macht die 71-Jährige wütend. «Ein bisschen mehr Vorlaufzeit wäre nicht falsch gewesen, ich konnte nicht mal alle meine Büsis retten. Ich mache mir grosse Sorgen.» Deshalb möchte sie so schnell wie möglich zurück in ihre Wohnung, wenn auch nur, um die Katzen zu retten: «Ich muss auf die Zähne beissen, um nicht durchzudrehen», sagt Rüegg.

«Wir fühlen uns wie eingesperrt»

Ähnlich geht es auch Hans Ryser, er kommt gerade vom Einkauf aus Glarus zurück: «Ich habe mir heute mal Deo, Zahnpasta und das Lebensnotwendige besorgt», sagt er zu 20 Minuten. Er wurde am Dienstagabend evakuiert. «Ich konnte das mitnehmen, was ich jetzt an mir trage. Weder um meinen Laptop noch meine Rechnungen oder sonstigen Dokumente mitzunehmen, reichte die Zeit.» Am Nachmittag wolle er noch in einem Secondhandshop besuchen. Ryser überlegt sich, der Gemeinde eine Rechnung für all seine Einkäufe zu schicken. «Ob wir jemals wieder in unsere Wohnungen dürfen, steht in den Sternen. Damit habe ich Mühe.» Wenigstens habe er ein Dach über dem Kopf, sagt er: «Es ist ja nicht der erste Erdrutsch, deshalb war ich überrascht, dass wir nicht früher informiert wurden.»