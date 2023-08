Schwanden GL: Leser filmen gewaltigen Erdrutsch – «wie im Katastrophenfilm»

In Schwanden kam es erneut zu einem Erdrutsch.

Schon zuvor waren die Bewohner in der Gegend evakuiert.

In Schwanden GL gab es einen Hangrutsch.

In Schwanden kam es zu einem gewaltigen Erdrutsch. Ein Leser filmte das Geschehen und sagt gegenüber 20 Minuten: «Zuerst drückte es das Wasser heraus, dann kam der Hang hinunter.» Möglicherweise wurden auch Gebäude beschädigt. Eine weitere Leserin spricht von Szenen «wie in einem Katastrophenfilm». Bereits vor einigen Tagen kam es in der Gemeinde zu einem Erdrutsch.