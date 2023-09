Schwanden GL: Warten auf den Rutsch – so will Schwanden den Obdachlosen helfen

Die Situation am Rutschhang in Schwanden bleibt kritisch und instabil. Am Sonntag durfte ein Teil der Bevölkerung ihre Fahrzeuge bergen.

Am Dienstag hat sich in Schwanden GL ein Erdrutsch ereignet. Die Lage bleibt weiterhin kritisch. 20min

Darum gehts In Schwanden bleibt die Lage am Rutschhang kritisch und instabil.

Die Gemeinde Glarus Süd wehrt sich gegen Gerüchte, sie nehme es in Kauf, wenn jemand auf der Strasse lande.

Die Sozialberatung für die Opfer des Erdrutsches in Schwanden nehme Angebote für dauerhafte Wohnlösungen entgegen und vermittle diese an wohnungssuchende Menschen.

Nach dem Erdrutsch in Schwanden bleibt die Situation im Gebiet Wagenrunse auch am Sonntag kritisch und instabil. Wie die Gemeinde Glarus Süd mitteilt, haben sich in der Nacht auf Sonntag wenige Hundert Kubikmeter Geröll gelöst. «Die Lage hat sich deshalb jedoch nicht entspannt. Noch immer ist völlig unklar, wann, wie und in welchem Umfang sich die bislang verharrenden rund 60’000 Tonnen Erdmasse lösen werden», heisst es in der Mitteilung.



Die Naturgefahrenkommission der Gemeinde Glarus Süd habe das Rutschungsgebiet in enger Zusammenarbeit mit den Geologen in verschiedene Zonen eingeteilt. Bei den zentraleren Zonen mit hoher und höchster Gefahr könne an ein Betreten noch lange nicht gedacht werden. «In den etwas periphereren Zonen wurde in den letzten Tagen das Restrisiko so bewertet, dass Teilzugänge während klar definierter Zeitfenster für das Bergen von Haustieren, das Holen einiger persönlicher Effekten und heute von Fahrzeugen geschaffen werden konnten. Die Situation kann sich aber in kürzester Zeit wieder völlig verändern», so die Gemeinde weiter.

«Dieses Gerücht entbehrt jeder Grundlage»

Gestern sei in einem Teil der Medien und in sozialen Netzwerken kolportiert worden, die Gemeinde Glarus Süd entziehe der evakuierten Bevölkerung die Notunterkünfte und nehme es in Kauf, wenn jemand auf der Strasse stehe. «Dieses Gerücht entbehrt jeder Grundlage. Im Gegenteil: Der Kanton Glarus und die Gemeinde Glarus Süd haben für die betroffene Bevölkerung mit der Sozialberatung für die Opfer des Erdrutsches in Schwanden eine sehr gute Drehscheibe geschaffen, die den evakuierten Menschen unbürokratisch hilft», schreibt die Gemeinde.



Die Sozialberatung für die Opfer des Erdrutsches in Schwanden nehme Angebote für dauerhafte Wohnlösungen entgegen und vermittle diese an wohnungssuchende Menschen. Gerieten Opfer der Rutschung in finanzielle Nöte, so versuche die Sozialberatung zusammen mit der Hilfsstiftung Glarus Süd und der Winterhilfe ebenfalls unbürokratisch und schnell zu helfen. Fehle es an Kleidung, so verweist sie an die beiden Solishops in Schwanden und Glarus (Solishop.ch), die zu sehr günstigen Konditionen Second-Hand-Kleider anbieten würden.

Bevölkerung durfte ihre Fahrzeuge bergen

Am Sonntag ermöglichte der Gemeindeführungsstab einem Teil der evakuierten Bevölkerung, ihre Fahrzeuge aus dem Gefahrengebiet zu bergen. Dabei habe es sich um Fahrzeuge in Zonen gehandelt, in denen die Naturgefahrenkommission der Gemeinde Glarus Süd zusammen mit den Geologen das Restrisiko für den Sonntag als vertretbar bewertet hätten. Von der Möglichkeit der Fahrzeugbergung machten demnach rund 20 Personen Gebrauch. Sie seien bei der Aktion durch Angehörige der Feuerwehr unterstützt worden.

Da solche Möglichkeiten jedoch abhängig von der jeweils aktuellen Gefahrensituation seien, und sich diese äusserst kurzfristig verändern könnten, seien langfristige Prognosen nicht möglich. In diesem Zusammenhang prüfe die Naturgefahrenkommission der Gemeinde Glarus Süd derzeit, ob am Montag den Gewerbetreibenden und Unternehmern, die in den Liegenschaften Elektrolux und in der Liegenschaft Lorze eingemietet sind, «während eines beschränkten Zeitfensters ebenfalls der Zugang zu ihren Gewerbe- und Industrieräumen ermöglicht werden kann, wobei es sich bei der Liegenschaft Lorze nur um eine Teilöffnung handeln kann. Am Montagvormittag wird in Zusammenarbeit mit den Geologen entschieden, ob es das Restrisiko erlaubt, diesen Teilzugang zu schaffen»