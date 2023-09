Schwanden: Im Erdrutschgebiet kam es zu Abbrüchen 

Im Erdrutschgebiet in Schwanden kam es zu Abbrüchen. Den Anwohnerinnen und Anwohnern könne vorübergehend kein Zutritt in Teile der Sperrzone gewährt werden.

Den Anwohnerinnen und Anwohnern könne vorübergehend kein Zutritt in Teile der Sperrzone gewährt werden, schrieb die Gemeinde Glarus Süd am Freitag. Ersatztermine für die Zufahrt mit Autos in die Gefahrenbereiche werden nun geprüft.