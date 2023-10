Schwanden: Wer erhält Spendengelder?

1 / 1 Nach dem Erdrutsch können immer noch viele Betroffene nicht in ihre Häuser. Gemäss Aussage der Gemeinde Glarus Süd sei es durchaus denkbar, dass sie das nie mehr können. GFO Glarus Süd

Wer mit den Erdrutsch-Betroffenen in Schwanden GL spricht, kommt bald darauf, was sie plagt: Der Verlust ihres Zuhauses gehört sicherlich zu den schmerzlichsten Erfahrungen, doch die Betroffenen haben sich inzwischen zwangsläufig damit abgefunden. «Wir haben keine Hoffnung, jemals zurückzukönnen und haben uns mittlerweile an den Gedanken gewöhnt», sagt eine Bewohnerin* der «Zone Rot», die gemeinsam mit ihrem Mann nun in einer Einzimmerwohnung wohnt, auf Anfrage von 20 Minuten.

Latent vorhanden bleibt aber die grosse Unsicherheit darüber, wie es weitergeht und wann. Auch finanzielle Fragen treiben die Betroffenen um. Dies, obwohl gerade erst ein Infoabend für die Betroffenen abgehalten wurde.

Die grosse Frage mit den Spendengeldern

Am 23. Oktober informierte die Gemeinde unter anderem darüber, wie es mit den Spendengeldern aussieht. Zurück bleibt trotzdem ein Fragezeichen, zumindest wenn es nach E.R.* geht. Als Bewohnerin der «Zone Gelb 1» darf sie seit dem 14. Oktober wieder in ihrem Haus wohnen, wie 20 Minuten berichtete. Weil bei der Rentnerin unter anderem Kosten fürs Tierheim anfallen, möchte sie einen Spendenantrag an die Gemeinde stellen.

Aus dem Fonds, bei dem gemäss Auskunft der Gemeinde Glarus Süd mittlerweile rund 350’000 Franken zusammengekommen sind, sollen die Betroffenen unterstützt werden. Deshalb hat eine Aussage besonders für Aufruhr gesorgt: «Der Jurist, der uns über die Spendengelder informierte, sagte, der Spendenüberschuss gehöre dann der Gemeinde für zukünftige Notsituationen. Das ist nicht fair, weil das Geld ja uns Erdrutsch-Betroffenen gespendet wurde», so R.

Das sagt die Gemeinde

Letzteres wurde wohl falsch verstanden, wie es nach Rücksprache mit der Gemeinde Glarus Süd den Anschein macht. Regula Banzer, Sprecherin der Gemeinde Glarus Süd, versteht das Missverständnis. «Wir haben erkannt, dass wir den Betroffenen zu wenig Informationen gegeben haben», so Banzer. Die Gemeinde möchte das nun nachholen und habe diese Woche im Sinn, die Bewohnerinnen und Bewohner umfassender zu informieren.

Von den 70 betroffenen Haushalten seien 30 Gesuche eingegangen. «Als Soforthilfe hat die Spendenkommission insgesamt 25’000 Franken aus dem Spendenfonds ausgezahlt», so Banzer. In der ersten Phase sollen Direktbetroffene Spendengelder erhalten und in der zweiten Phase werden Gesuche für die von der Versicherung ungedeckten Restkosten geprüft. Banzer stellt jedoch klar, dass die Spendengelder nicht zweckentfremdet werden. «Die Verwendung der Spendengelder ist für die Erdrutsch-Betroffenen bestimmt. Solange noch 60’000 Kubikmeter Erdmasse im oberen Bereich hängen, ist das Ereignis ‹Erdrutsch Wagenrunse› nicht abgeschlossen.»

«Es ist durchaus denkbar, dass ein Teil der Bewohner nicht mehr zurückkehren kann»

Wie Regula Banzer im Anschluss an das Telefongespräch mit 20 Minuten noch schreibt, überwacht die Naturgefahrenkommission derzeit mit Fachpersonen und den zur Verfügung stehenden technischen Mitteln das Rutschgebiet und beurteilt die Lage tagtäglich. Die aktuelle Situation lässt zu, dass ab Montag (30. Oktober 2023) durch eine spezialisierte Firma Sondierbohrungen oberhalb und seitlich des Ausbruchrandes der Rutschung Wagenrunse starten können. Die Bohrungen haben das Ziel, den geologischen Untergrund, insbesondere den Wasserstauer zu erkunden und mit eingebauten Sensoren den Wasserdruck im Untergrund zu messen. Die Bohrarbeiten können nur unter Einhaltung des übergeordneten Sicherheitskonzeptes durchgeführt werden.

Zur Befürchtung des Paares, dass sie wohl nie mehr zurück können, meint Banzer: «Zurzeit wird die Gefahrenkarte durch den Kanton erstellt. Erst, wenn diese vorliegt, können wir nähere Angaben machen. Es ist jedoch durchaus denkbar, dass ein Teil der Bewohnerinnen und Bewohner nicht mehr zurückkehren kann.»

*Name der Redaktion bekannt

