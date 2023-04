Brunnen SZ: Schwanenfans empört – «Alle Eier kaputt! Wer macht nur sowas?»

«Ich habe keine Ahnung, wer das getan hat», sagt B.U.* gegenüber 20 Minuten. «Es ist ein Durchgangsbereich, in der Nähe des Bahnhofs. Es könnte jeder gewesen sein.» Die Userin fügt hinzu, dass ihrer Meinung nach die Anwesenheit dieser Tiere überhaupt nicht gewürdigt wird, weil es viele Schwäne in Brunnen gibt und sich einige Menschen durch ihren Kot auf den Wiesen stören. Weiter sagt sie, dass vor zwei Jahren Jungschwäne aus demselben Gebiet verschwunden seien.

Jagdverwalter kennt den Grund für die Zerstörung nicht

Schwäne können in landwirtschaftlichen Gebieten Probleme verursachen

Wyss ist nicht der Ansicht, dass es einen besonders ausgeprägten Hass auf Schwäne gibt. Er glaubt jedoch, dass es Gründe gibt, warum Schwäne manche Menschen verärgern können: «Es ist uns bekannt, dass die Bestände von Höckerschwänen steigend sind, was zu vermehrten Konflikten in der Landwirtschaft führt, weil vor allem die Verkotung im Grünland und in den Kulturen problematisch ist», so Wyss weiter.