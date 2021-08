Schwäne nehmen am Bodensee das Ufer ein

Momentan befinden sie sich in der Mauserzeit, wo sie ihre Federn wechseln.

Am Bodensee wurden in den letzten Wochen auffällig viele Schwäne gesichtet.

Dem einen oder anderen Seebesucher ist es vielleicht aufgefallen: In den letzten Wochen sind ungewöhnlich viele Schwäne auf dem Bodensee zu sehen, wie das Regionaljournal Ostschweiz am Montag berichtet. Die Schwanenbevölkerung steigt auf dem Bodensee zwar seit Jahren, auf dieses Jahr hin kletterte sie allerdings von 3400 auf rund 4500 Schwäne.

Diese Entwicklung ist auch News-Scout Peter Schilling aus Romanshorn TG aufgefallen. «Es hat aktuell auf jeden Fall mehr und grössere Schwanengruppen auf dem See», sagt Schilling. Als Grund für die vielen Sichtungen vermutet der Romanshorner das Hochwasser: «Durch das hohe Wasser kommen die Schwäne nicht so gut an die Wasserpflanzen heran. Deshalb kommen sie näher ans Ufer oder an Land, um dort zu fressen», sagt Schilling weiter.