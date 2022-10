Ex-GNTM-Kandidatin: «Schwanger oder nur fett?» – Romina Palm wehrt sich gegen Bodyshaming

1 / 5 Romina Palm wurde durch ihre Teilnahme bei «Germany’s next Topmodel» bekannt. Instagram/rominapalm Doch die Berühmtheit bringt auch Schattenseiten mit sich, wie sie 23-Jährige nun feststellen muss. Instagram/rominapalm Nach einem harmlosen Post zu ihrer Morgenroutine erhielt Romina fiese Kommentare über ihren Körper. «Mensch, bist du schwanger? Oder einfach nur fett geworden?» ist in dem Screenshot zu lesen, den sie in ihrer Story teilte. Instagram/rominapalm

Darum gehts Romina Palm wollte für ihre Followerinnen und Follower auf Instagram eigentlich nur ihre Morgenroutine teilen.

Weil bei ihrem Crop Top ein Teil ihres Bauches zu sehen war, fanden sich in ihrem Postfach anschliessend jedoch diverse fiese Kommentare zu ihrer Figur wieder.

Die 23-Jährige liess die Aussagen nicht auf sich sitzen und machte sie kurzerhand für alle öffentlich.

Mit Gesichtsmaske und Augenpads, gekleidet in einem Crop Top, bei dem ein Teil ihres Bauches hervorblitzte – so zeigte sich Romina Palm vor wenigen Tagen ihren Followerinnen und Followern auf Instagram. Die ehemalige «Germany’s next Topmodel»-Kandidatin wollte ihre Fans lediglich bei ihrer morgendlichen Beauty-Routine mitnehmen, doch wenig später fand sie zutiefst böswillige Kommentare in ihrem Postfach wieder.

«Mensch, bist du schwanger? Oder einfach nur fett geworden?» und «Früher fand ich dich irgendwie hübscher» sind die Wortlaute, die darin zu lesen sind. Romina selbst wollte die Aussagen nicht auf sich sitzen lassen und teilte sie anschliessend mit ihrer ganzen Community. Zu dem Screenshot, den sie in ihrer Story veröffentlichte, schrieb sie: «Ja, ich habe zugenommen! Und jetzt! Macht mich das jetzt zu einem anderen Menschen? Bin ich jetzt weniger wert? Es gibt weitaus mehr, über das ich mich definiere als mein Gewicht.»

Romina wehrt sich öffentlich – gut oder schlecht? Grossartig! Man sollte sich immer gegen solch fiese Kommentare von Followerinnen und Follower öffentlich wehren. Wenn man den Namen der Personen nicht nennt, finde ich es ok. Geht gar nicht! Sie soll es mit ihnen in den Privatnachrichten klären.

«Wer hat das Recht, über euren Körper zu urteilen?»

Das Thema ist für das Model heikel. Seit ihrem 13. Lebensjahr kämpft sie mit einer Essstörung, wie sie in der Vergangenheit verriet. Darum möchte sie Betroffenen Mut machen und postet zu dieser Thematik im Anschluss einen kurzen Clip in ihrem Feed. «Nach sieben Jahren meiner Essstörung fange ich endlich wieder an, mein Essen in vollen Zügen zu geniessen, und sehe die Kalorien nicht mehr ständig vor mir kreisen. Und das soll ich mir jetzt aufgrund solch einer Nachricht kaputtmachen? Nein! Nicht mit mir», kommentierte sie dazu.

Der Beitrag sei an Menschen gerichtet, die an sich zweifeln, ihren eigenen Wert nicht kennen oder sich einfach nicht schön finden. «Wer hat das Recht, über euren Körper zu urteilen? Richtig, niemand! Ich möchte, dass ihr euch genau jetzt vor den Spiegel stellt und laut eine Sache nennt, die ihr an euch toll findet. Genau das wiederholt ihr jetzt jeden Abend! Okay?», beendet Romina den Post.