Internationale Aufmerksamkeit

Schwangere 14-Jährige will jetzt Influencerin werden

Darya Sudnishnikova wurde mit nur 13 Jahren schwanger. Nun möchte sie die Aufmerksamkeit, die sie dadurch erhalten hat, für eine Karriere verwenden.

Für Darya war jedoch sofort klar, dass sie gemeinsam mit ihrem Freund nun eine Familie gründen möchte. Dies brachte ihr international viel Aufmerksamkeit ein, und auf Instagram folgen ihr mittlerweile 123’000 Personen. Diese internationale Aufmerksamkeit möchte die Jugendliche jetzt nutzen, um als Influencerin durchzustarten. Laut eigenen Aussagen möchte sie mit dem Geld für ihr Baby, das in rund einem Monat zur Welt kommt, auch finanziell sorgen können.

«Ich war ein Idiot»

In einem ihrer jüngeren Instagram-Beiträge erzählt Darya alias «uverdig_ivv» emotional, dass sie sich durch die Schwangerschaft zum Positiven verändert habe und schon viel erwachsener geworden sei. «Vor der Schwangerschaft war ich wohl eine ganz andere Person», schreibt die 14-Jährige auf Russisch. «Mein Verhalten war schrecklich. Ich habe oft geflucht, ich war echt ein Idiot und habe anderen das Leben schwer gemacht.»

Baby wiegt 2200 Gramm

«Ich nahm Aussehen und Gewicht sehr wichtig und war die ganze Zeit auf Diät. Manchmal konnte ich den ganzen Tag nicht essen.» In dunklen Stunden habe sie sogar darüber sinniert, sich das Leben zu nehmen. Seit sie allerdings ein neues Leben in sich trägt, sei sie viel freundlicher geworden und würde weniger schimpfen. «Ich wurde auch verantwortungsbewusster, und die Beziehung zu meinen Eltern hat sich verbessert», schildert sie weiter. Allerdings sei sie durch die Schwangerschaft auch nervös und launisch geworden. Wenn irgendwas nicht passe, würden sofort die Tränen fliessen. Aber auch das gehört dazu: «So wurde ich im Prinzip dank des Babys erwachsener und organisierter.»

Erst am Donnerstag gab die 14-Jährige erneut ein Update auf ihrem Instagram-Account bekannt. Sie wiege nun 65 Kilogramm und ihr Bauchumfang sei auf 102 Zentimeter gewachsen. Das ungeborene Baby wiege momentan 2200 Gramm. Mittlerweile sei es schwieriger, zu laufen oder auf dem Rücken zu schlafen. Ausserdem habe sie ständig Schluckauf und Sodbrennen. «Ich hätte nicht geglaubt, dass es so schwierig ist, ein Kind auszutragen», schreibt der Teenager. «Es braucht unglaublich viel Kraft und Geduld. Nicht jedes Mädchen würde sich dafür entscheiden, eine so grosse Verantwortung zu übernehmen.»