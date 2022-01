Angst um ihr Baby – Schwangere Fiona Erdmann hat Corona

Die 33-Jährige litt am Wochenende unter starken Erkältungssymptomen; musste sogar in die Notaufnahme.

Am Samstag wandte sich das Model an ihre Followerinnen und Follower auf Instagram und teilte mit, dass es ihrem Sohn Leo gesundheitlich nicht gut gehe; auch bei sich stellte sie starke Erkältungssymptome fest. «Leider war die Nacht mit ihm nicht besonders gut und auch mir ging es in der Nacht nicht so besonders», sagte sie in ihrer Story. Wenig später meldete sich Fiona aus der Notaufnahme.