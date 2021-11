Philadelphia USA – Schwangere Frau (32) nach eigener Babyparty erschossen

Am Samstagabend hat ein Unbekannter in Philadelphia eine schwangere Frau auf offener Strasse erschossen. Wie «CBS Philly» berichtet, war die 32-Jährige auf dem Nachhauseweg von ihrer eigenen Babyparty, als sie Schüsse in Bauch und Kopf trafen. Herbeigeilte Polizeibeamte, die in der Nähe waren und die Schüsse hörten, alarmierten den Rettungsdienst, der die Frau ins nächstgelegene Spital brachte. Kurz darauf erlag sie ihren Verletzungen. Wenige Minuten später mussten die Ärzte auch das ungeborene Kind für tot erklären.

Am Sonntagmorgen twitterte Bürgermeister Jim Kenney über die Schiesserei und sagte, dass ihn die Nachricht zutiefst erschüttere und ihm das Herz zerreisse. «Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen des Opfers in dieser schmerzlichen Zeit.»

Die stellvertretende Polizeipräsidentin Christine Coulter sagte gegenüber den Medien: «Wir tun alles, was wir können, wir haben eine Rekordzahl von Waffen von der Strasse geholt, aber wir wollen immer noch mehr tun», sagte sie. «Wir brauchen jeden in der Stadt, einschliesslich den gewählten Beamten, Polizeibeamten und jede Person, die in jedem Haus in Philadelphia lebt, um so wütend wie möglich über dieses Thema zu werden».