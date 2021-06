Zug - Schwangere Frau von Auto angefahren und verletzt

Der Unfall geschah gegen 15 Uhr am Bundesplatz in Zug.

Ein Autofahrer (82) hat am Donnerstag in Zug eine Fussgängerin übersehen.

Beim Bundesplatz in Zug ist es am Donnerstag zu einem Unfall gekommen.

Auf der Alpenstrasse in Zug ist es am Donnerstag kurz vor 15 Uhr zu einem Unfall gekommen, teilte die Zuger Polizei mit. Eine schwangere Frau (39) war gemeinsam mit ihrem Ehemann unterwegs vom See in Richtung Bahnhof, als sie auf einem Fussgängerstreifen beim Bundesplatz von einem Auto angefahren wurde. «Die Fussgängerin konnte sich mit beiden Händen vom Auto wegstossen, sodass sie anschliessend rückwärts auf den Boden stürzte», heisst es in der Polizeimeldung.