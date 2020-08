Besonders gefährdet

Das US-amerikanische Center for Disease Control and Prevention (CDC) und weitere Studien kommen zum Schluss, dass schwangere Frauen insbesondere in den letzten drei Monaten der Schwangerschaft ein erhöhtes Risiko für einen schweren Covid-19-Krankheitsverlauf und eine Aufnahme in die Intensivstation aufweisen. Auch sei die Gefahr einer Frühgeburt erhöht. Unter Berufung auf neuere Studien stuft auch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) schwangere Frauen als besonders gefährdete Personen ein.