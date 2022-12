Mehrere Einsätze an Weihnachten im Kanton St. Gallen

Am Weihnachtstag kam es im Kanton St. Gallen an diversen Orten zu schweren Delikten wie Streits und Fällen von Gewalt, bei denen Personen verletzt wurden. Die Kantonspolizei musste mehrere Personen verhaften.

1 / 4 Die Kantonspolizei St. Gallen musste an Weihnachten mehrere Personen verhaften. Kapo SG Eine schwangere Frau wurde von ihrem Freund bei einem Streit verletzt und musste ins Spital gebracht werden. (Symbolbild) 20min/Michael Scherrer In Altstätten kam es zu einer Messerstecherei, bei der ein 27-Jähriger verletzt wurde. 20min/Celia Nogler

Darum gehts Die Kantonspolizei St. Gallen wurde am Weihnachtstag gleich mehrere Male aufgeboten.

Mehrere Streite eskalierten und es kam auch zu Fällen von häuslicher Gewalt.

Zwei Personen wurden festgenommen.

Die Kantonspolizei St. Gallen musste, trotz relativ ruhigem Heiligabend, am Weihnachtstag, 25. Dezember, gleich diverse Male ausrücken, auch wegen schwerer Delikte. Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Montag mitteilte, meldete eine Auskunftsperson der Kantonalen Notrufzentrale, dass sie eine verletzte Person angetroffen habe.

Die ausgerückte Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen traf eine 30-jährige, schwangere Frau an und befragte diese. Die Frau gab laut der Polizei an, dass es in der Nacht auf den Weihnachtstag zu einem Streit zwischen ihr und ihrem 28-jährigen Freund kam. Dabei habe ihr Freund sie mehrfach geschlagen und verbal massiv bedroht.

Der Frau gelang es am Vormittag, vor ihrem Freund zu flüchten. Aufgrund der sichtbaren und gezeigten Verletzungen musste die Frau durch die Polizei ins Spital begleitet werden. Der Freund wurde am späten Vormittag festgenommen.

Mann (27) durch Messer verletzt

Am Sonntagnachmittag gegen 13.50 Uhr ging ein erneuter Notruf bei der kantonalen Notrufzentrale ein, diesmal aus Altstätten. Ein 27-jähriger Mann meldete, dass ihn ein Bekannter soeben in seiner Wohnung mit einem Messer verletzte. Der Täter sei nun geflüchtet. Sofort wurden Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen, die Rettung und ein Notarzt aufgeboten.

Der Notarzt bot vor Ort die Rega auf. Der 27-Jährige wurde unbestimmt verletzt. Ermittlungen der Kantonspolizei ergaben, dass ein 26-jähriger Schweizer bei seinem Opfer in der Wohnung vorbeischaute. Dabei kam es zu einem Streit. Der mutmassliche Täter setzte in der Folge mutmasslich ein Messer gegen den 27-Jährigen ein und verletzte diesen. Der 26-Jährige konnte nach einer Fahndung durch die Stadtpolizei St. Gallen festgenommen werden. Die genauen Umstände der Tat werden nun unter der Leitung der Staatsanwaltschaft durch die Kantonspolizei St. Gallen ermittelt.

Mann will Nachbarn zur Ruhe ermahnen, dieser randaliert

Weiter wurde der Kantonspolizei kurz vor fünf Uhr morgens ein Streit in einem Mehrfamilienhaus in Flawil gemeldet. Gemäss den jetzigen Erkenntnissen wollte ein 28-jähriger Mann seinen 43-jährigen Wohnungsnachbarn zur Ruhe ermahnen. Dieser geriet aber in Rage und randalierte im Treppenhaus. Dabei wurde diverses Mobiliar und ein Fenster beschädigt.

Beim Eintreffen der Polizeipatrouille warf der 43-Jährige eine Holzstange zu Boden. Die Polizistin und die Polizisten stellten bei ihm Gesichtsverletzungen fest. Er wurde von der Rettung ins Spital gebracht. Es wird nun abgeklärt, ob er sich diese Verletzungen selbst beigefügt hat oder ob diese ihm anderweitig zugefügt wurden.

Weitere Streitereien

Auch in Gossau, Sevelen und in Wil mussten Polizeipatrouillen ausrücken. Laut der Medienmitteilung erfolgten die Einsätze wegen zwischenmenschlichen Problemen, Streitereien und daraus folgenden Tätlichkeiten. In allen Fällen konnte die Polizei die Situation beruhigen. Die betroffenen Personen wurden von den Beamtinnen und Beamten auf bestehende Hilfsangebote aufmerksam gemacht. Wo nötig werden Anzeigen an die Staatsanwaltschaft oder Berichte an Sozialbehörden verfasst.

Hast du Probleme mit deinen Eltern oder Kindern? Hier findest du Hilfe: Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Elternberatung, Tel. 058 261 61 61