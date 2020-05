Aktualisiert 16.04.2020 07:36

An Covid-19 erkrankt

Schwangere Pflegerin (28) stirbt, ihr Baby überlebt

Eine hochschwangere Krankenschwester musste sich in England einem Notkaiserschnitt unterziehen. Sie war zuvor an Covid-19 erkrankt.

von Katja Fässler

1 / 8 Die 28-jährige Mary Agyeiwaa Agyapong wurde am 5. April positiv auf das Coronavirus getestet. Sie war hochschwanger. Facebook Die junge Frau starb in dem selben Krankenhaus im englischen Luton, in dem sie auch arbeitete. Google Maps In Grossbritannien gibt es über 12’800 Todesfälle infolge des Coronavirus. KEYSTONE

Eine hochschwangere Krankenschwester, die positiv auf Covid-19 getestet wurde, starb, nachdem ein Arzt ihr Baby retten konnte. Die 28-jährige Mary Agyeiwaa Agyapong musste sich am letzten Sonntag einem Notkaiserschnitt im englischen Luton unterziehen, wie «The Telegraph» berichtet.

«Mit grosser Traurigkeit bestätige ich, dass eine unserer Krankenschwestern am 12. April von uns gegangen ist», schreibt der CEO des Spitals, David Carter, in einem offiziellen Statement. In einer internen E-Mail an die Mitarbeiter schrieb Carter, Agyapong sei eine «wunderbare junge Frau gewesen, die einen grossen Beitrag geleistet hat». Das Überleben ihrer kleinen Tochter sei ein «Lichtstrahl in dieser sehr dunklen Zeit.»

In Gemeinde angesteckt?

Berichten zufolge arbeitete die Krankenschwester bis mindestens 12. März in dem Spital, als sie im letzten Drittel ihrer Schwangerschaft war und Patienten auf einer Station pflegte, die mittlerweile wegen Covid-19 behandelt werden.

Das Krankenhaus sagte jedoch, die 28-Jährige habe vor ihrem Mutterschaftsurlaub keine Coronavirus-Patienten betreut. Es wird daher vermutet, dass sie sich in der Gemeinde und nicht im Krankenhaus mit dem Virus angesteckt hat.

Agyapong wurde am 5. April positiv auf Covid-19 getestet und am 7. April ins Spital eingeliefert. «Unsere Gedanken und unser tief empfundenes Beileid sind in dieser traurigen Zeit bei Marys Familie und Freunden», schreibt das Spital.

Pflegepersonal protestiert in NY

Auch wenn sich die junge Frau angeblich nicht im Spital angesteckt hat: Die Anzahl des infizierten Pflegepersonals dürfte höher sein, als bislang angenommen. Offiziell sind etwa in den USA nach Angaben der US-Center of Disease Control 27 Pflegefachpersonen infolge der Erkrankung an Covid-19 gestorben. Die Behörden räumen aber ein, dass dies wahrscheinlich bei weitem nicht der wahren Anzahl entspricht, wie der «Guardian» berichtet.

In der Stadt New York, die zu einem der grössten Coronavirus-Epizentren der globalen Pandemie geworden ist, haben Krankenschwestern und -pfleger eine Mahnwache abgehalten, um dem Tod ihrer Kollegen zu gedenken. Ausserdem machten sie darauf aufmerksam, immer noch ohne lebensnotwendige Schutzausrüstung arbeiten zu müssen.