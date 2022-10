Zürich: Schwangere sollen schon vor der Entbindung Urlaub bekommen

Deutschland: Hier dürfen Arbeitgebende Frauen sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt nicht beschäftigen. Bei Fehlgeburten, der Geburt von Zwillingen oder körperlich oder geistig beeinträchtigten Kindern verlängert sich die Schutzfrist nach der Geburt um weitere vier Wochen.



Österreich: Im Nachbarland beginnt der Mutterschutz der Frauen bereits acht Wochen vor der Entbindung. Nach der Geburt dauert die Schutzfrist weitere acht Wochen. Bei Früh- oder Mehrlingsgeburten sowie bei Kaiserschnitt wird der Urlaub auf zwölf Wochen ausgeweitet.



Frankreich: Hier bekommen Frauen beim ersten und zweiten Kind sechs Wochen vor und zehn Wochen nach der Geburt bezahlten Urlaub. Ab dem dritten Kind verlängert sich der Mutterschutz vor der Geburt auf acht Wochen und nach der Entbindung auf 18 Wochen. Bei Zwillingen gehen die Schwangeren bereits zwölf Wochen, bei Drillingen 24 Wochen vor der Geburt in den Mutterschaftsurlaub.



Italien: In Italien gilt acht Wochen vor der Entbindung ein Arbeitsverbot für Schwangere. Ist das Kind da, dauert der Mutterschutz weitere zwölf Wochen an.