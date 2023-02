Victor Osimhen: Kinder verkleiden sich als Napoli-Star

Um Victor Osimhen (24), Starstürmer der SSC Napoli , ist in Italien eine Diskussion entbrannt. Grund dafür sind allerdings nicht seine 20 Tore in 24 Pflichtspielen oder seine massive Marktwertsteigerung auf 70 Millionen Franken.

Verkleidung wird kritisiert – und von Italien-Coach gelobt

Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini (58) postet in einer Insta-Story ein Foto von kleinen Karnevalisten und schreibt dazu: «Wo andere Rassismus sehen, kann ich mich nur wundern. Sport ist Inklusion, und ihr Kids seid Giganten.» Mancini sieht also in Osimhen-Doubles eine Liebesbezeugung und freut sich, dass weisse Kinder einer Person of Color (PoC) so die Ehre erweisen.