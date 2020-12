Davos GR, 06.12.2020: Am Sonntagnachmittag nach 16 Uhr wollte ein 27-jähriger US-Amerikaner durch freies Gelände von der Mittelstation Höhenweg aus nach Davos fahren. Aus noch unbekannten Gründen stürzte der Snowboarder schwer und blieb auf der Trasse der Parsennbahn liegen. Ein Bahnführer entdeckte den 27-Jährigen und leitete unverzüglich die Rettung ein. Ein Ambulanzteam überführte den Snowboarder ins Kantonsspital nach Chur. Der 27-Jährige erlag dort am Montag seinen schweren Verletzungen.

St. Margrethen, 09.12.2020: Die Polizei hat in der Nacht in einer Bar eine arbeits- und ausländerrechtliche Kontrolle durchgeführt. Acht Frauen ohne Arbeitsbewilligung wurden festgestellt. Die Frauen sowie der Betreiber der Bar, seine Ehefrau und sein Stellvertreter wurden festgenommen. (Symbolbild)

Bei der arbeits- und ausländerrechtlichen Kontrolle in der Bar in St. Margrethen stellte die Kantonspolizei St. Gallen fest, dass fünf Serbinnen und drei Rumäninnen in der Bar ohne Arbeitsbewilligung tätig waren, heisst es in einer Medienmitteilung. Nebst den acht Frauen wurden auch der Betreiber der Bar, seine Ehefrau und sein Stellvertreter festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden bei den beschuldigten Personen anschliessend Hausdurchsuchungen durchgeführt. Gegen die Festgenommenen werden nun straf- und ausländerrechtliche Massnahmen geprüft.