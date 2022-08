Schokokuss: Schwarze Aktivistin will M-Kopf wieder im Migros-Regal

Screenshot/The Voice of Jar

Ein T-Shirt mit dem Aufdruck «Nigros», welcher dem Migros-Logo stark ähnelt, will Küng darauf aufmerksam machen.

Die Weltwoche-Autorin Joyce Küng wirft der Migros vor, Geschichte von Minderheiten in Vergessenheit zu befördern.

Ein T-Shirt mit der Aufschrift «Nigros» entfacht die Rassismus-Debatte um den «M***-Kopf» aufs Neue. Bis auf den Anfangsbuchstaben und das «O» in Form eines Schokokusses ist die Aufschrift unverkennbar dem Migros-Logo nachgeahmt. Hinter der Aktion steckt die schwarze Weltwoche-Autorin Joyce Küng.

Die Diskussion um die kulturelle Aneignung einer Reggae-Band habe bei ihr das Fass zum Überlaufen gebracht, sagt sie gegenüber 20 Minuten. «Bereits als die Migros vor zwei Jahren den M***-Kopf aus dem Sortiment nahm, hatte ich die Idee des T-Shirts. Der Vorfall in Bern ermunterte mich dazu, es herzustellen und zum Verkauf anzubieten», sagt Küng. Auch wenn die Beweggründe der Migros nobel seien, sei es nicht in Ordnung, Geschichte zu streichen.

Es helfe schwarzen Menschen nichts, wenn ein Süssgebäck aus den Regalen verbannt werde. Man müsse die Geschichte des Wortes «M***» erzählen und darauf sensibilisieren. «Die Migros trägt dazu bei, dass die Geschichte einer Minderheit in Vergessenheit gerät», sagt Küng. Darauf wolle sie mit dem T-Shirt aufmerksam machen. «Mir ist bewusst, dass das T-Shirt provokativ ist. Nigros erinnert aber höchstens an die italienische Übersetzung der Farbe schwarz.»

«Geschichtskenntnisse fehlen in gewissen Kreisen»

Historiker Christian Koller kann die Ansichten Küngs, dass Minderheiten in Vergessenheit geraten, nicht teilen. Im Gegenteil. «Das Unverständnis, das im Zusammenhang der Umbenennung einiger Produkte in gewissen Kreisen laut geworden ist, zeigt, dass gerade dort die entsprechenden Geschichtskenntnisse ganz offensichtlich fehlen und somit nichts in Vergessenheit geraten kann.»