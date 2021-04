Columbus, USA : Schwarze Jugendliche Makhia Bryant (15) durch Polizeischüsse getötet

In den USA starb eine schwarze Jugendliche durch Schüsse eines Polizisten. Die 15-jährige Makhia Bryant soll versucht haben, andere Personen mit einem Messer zu attackieren.

Als die Ermittler am Ort eintrafen, standen mehrere Menschen zwischen zwei Autos in einer Einfahrt, wie auf Aufnahmen einer Körperkamera zu sehen war, die die Polizei am Dienstagabend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz veröffentlichte.

Eine Frau, die angab, eine Tante des Opfers zu sein, berichtete dem «Columbus Dispatch», ihre Nichte habe in einer Pflegeeinrichtung gelebt und sei dort in eine Auseinandersetzung mit jemandem geraten. Sie habe ein Messer gehabt, dieses aber fallengelassen, bevor sie von mehreren Schüssen der Polizei getroffen worden sei, berichtete Hazel Bryant weiter.

