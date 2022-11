Kanton Aargau: Grosskontrollen auf den Hauptverkehrsachsen

Die Kontrollen hätten am späten Nachmittag begonnen und bis weit in die Nacht hinein gedauert, schreibt die Kantonspolizei. Fünf Personen wurden festgenommen. So wurden in Würenlos AG etwa drei nicht in der Schweiz wohnhafte Rumänen im Alter zwischen 28 und 34 angehalten. Sie versuchten, in einer schwarzen Limousine vor der Kontrollstelle zu wenden. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Polizisten Einbruchsutensilien. Die drei Männer wurden unter dringendem Tatverdacht vorläufig festgenommen.