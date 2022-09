Neuverfilmung: Schwarze Meerjungfrau verzückt junge Disney-Fans

Die Neuverfilmung des Disney-Klassikers «Arielle, die Meerjungfrau» mit Halle Bailey (22) kommt im Mai 2023 in die Kinos. Der kürzlich publizierte Trailer sorgt bei kleinen Zuschauenden schon für Entzücken. So teilen Eltern derzeit die Videos mit den Reaktionen ihrer Kids auf Tiktok. «Sie ist schwarz», stellen sie begeistert fest, und das aus nachvollziehbarem Grund. Kaum werden Heldinnen und Helden in Märchen- und Kinderfilmen so dargestellt, wie sie aussehen.