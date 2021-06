Rätsel am Strand von Maine - Schwarze «Substanz» färbt Füsse von Strandbesuchern

Laut Anwohnern ist so etwas in 35 Jahren nie passiert.

Am Wells Beach im US-Staat Maine ist es seit Tagen normal, dass Strandbesucher schwarz gefärbte Füsse haben.

Eine mysteriöse schwarze Substanz hat in den letzten Tagen die Füsse von Strandbesuchern am Wells Beach etwa 55 Kilometer südlich der Stadt Portland im US-Staat Maine verfärbt – so sehr, dass die Menschen trotz w aschen und s chrubben die dunkle Farbe nicht von der Haut wegbrachten. Erst die Neugier eines langjährigen Anwohners klärte das Rätsel auf. Wenn auch nur teilweise.