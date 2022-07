Skandale und Demissionen : Schwarze Zeiten für «Boris, das eingefettete Ferkel» – Rücktritt?

Die Rücktritte von zwei Schlüsselmitgliedern seines Kabinetts haben den britischen Premierminister Boris Johnson in eine neue Krise gestürzt. Diesmal sind die Abgesänge auf seine Ära noch etwas lauter als sonst.

In der Folge traten aus Protest gegen Johnsons Amtsführung Finanzminister Rishi Sunak und …

Ein weiterer Skandal in der Tory-Partei könnte dem britischen Premier das Genick brechen – zumal er darüber mehr gewusst haben dürfte, als er zunächst zugab.

Die Zeitungen titeln «Johnson am Rande des Abgrunds» – oder im Fall der «Daily Mail»: «Kann sich da selbst Boris, das eingefettete Ferkel, noch herauswinden?» Der britische Premier Boris Johnson kämpft nach dem Rücktritt der beiden Minister um sein politisches Überleben – einmal mehr .

Diesmal hat der Rücktritt von zwei wichtigen Ministern Johnson in die vielleicht grösste Krise seiner Amtszeit gestürzt. Aus Protest gegen seine Amtsführung traten Finanzminister Rishi Sunak und Gesundheitsminister Sajid Javid am Dienstagabend zurück. Sie zogen damit die Konsequenzen aus einer Reihe von Skandalen innerhalb der Regierung und der konservativen Tory-Partei. Die Opposition forderte umgehend Neuwahlen.

«Verdorbene Tory-Partei»

Es sei «klar, dass diese Regierung jetzt zusammenbricht», erklärte Oppositionsführer Keir Starmer von der Labour-Partei. «Die Tory-Partei ist verdorben und es wird nichts in Ordnung bringen, lediglich einen Mann auszutauschen.»

«Es ist Zeit für Boris zu gehen», sagte der Tory-Abgeordnete Andrew Bridgen, einer von Johnsons schärfsten Kritikern, dem Sender Sky News. «Er kann das noch ein paar Stunden hinauszögern, wenn er will. Aber ich und ein grosser Teil der Partei sind jetzt entschlossen, dass er bis zur Sommerpause weg muss: je früher, desto besser.»

69 Prozent für einen Rücktritt

Die Zeitung «The Times» schrieb unter der Überschrift «Johnson am Abgrund», der «anscheinend koordinierte» Rücktritt der Minister Sunak und Javid könnte den «Todesstoss für den Premierminister» bedeuten. Auch «The Guardian» und die «Financial Times» sahen Johnson «am Abgrund», während Johnsons früherer Arbeitgeber «The Daily Telegraph» schrieb, der Premier hänge nur noch «an einem dünnen Faden». In einer Blitzumfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov sprachen sich 69 Prozent der Befragten für einen Rücktritt Johnsons aus.

Johnson steht am Mittwoch ein harter Tag bevor: Er muss sich zunächst der wöchentlichen Fragerunde des Unterhauses stellen. Dann steht eine Befragung durch die Vorsitzenden der wichtigsten Parlamentsausschüsse an, unter denen sich auch wichtige parteiinterne Kritiker des Premiers befinden. Allerdings hat Johnson in den vergangenen Jahren bereits eine Reihe von Skandalen und Affären überstanden.