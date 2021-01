Body Modification : «Schwarzer Alien» lässt sich Nase und Lippen entfernen – jetzt kann er nicht mehr sprechen

Ein 32-jähriger Franzose geht weit, um seine Vorstellung eines idealen Körpers umzusetzen. Einige seiner Modifikationen sind in Frankreich nicht legal.

Loffredo gibt an, sich schon seit seiner Jugend für Körper-Modifikationen zu interessieren. Wo genau er seine Operationen durchgeführt hat, gibt er nicht an. Die Entfernung von Nase und Lippen ist in Frankreich verboten.