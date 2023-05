1. Mai Basel: Schwarzer Block darf doch mitlaufen

Daraufhin konterte Basel nazifrei, das Bündnis antifaschistischer Aktivistinnen und Aktivisten Basel, auf Twitter. «Wenn, dann ist es die SP, die an einem 1. Mai nichts verloren hat», heisst es in einem Tweet. Und: «Auch dieses Jahr wird sich der antikapitalistische Block die Strasse nehmen – ob das der SP passt oder nicht.»

SP-Co-Präsidentin Jessica Brandenburger sagte damals: «Mischt sich der Schwarze Block unter die friedlichen Demonstrierenden, dann lassen wir ihn ziehen und warten, bis er weg ist.» An der offiziellen Kundgebung wolle die SP keine gewaltbereiten Leute dabei haben.

Die SP wollte an der Demonstration am diesjährigen 1. Mai ohne den Schwarzen Block laufen und stellte Anfang April einen Demo-Kodex auf.

Willkommen sind am offiziellen Marsch vom 1. Mai wieder alle Gruppierungen, die für bessere Arbeitsbedingungen einstehen wollen.

Anfang April sprach die SP über einen Aktionskonsens. Mit ihm sollten sich Linke von gewalttätigen Demonstrierenden am 1. Mai distanzieren.

Anfang April haben SP und Gewerkschaften kommuniziert, dass sie den Schwarzen Block am 1. Mai nicht mehr in ihren Reihen dulden wollen. Erstmals gab es eine Art Benimmregeln für die Protestierenden, ausgearbeitet vom Basler SP-Präsidium. Doch dieses krebst jetzt zurück, das berichtet das Regionaljournal von Radio SRF am Donnerstagabend.