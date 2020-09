Daniel Prude wurde im US-Bundesstaat New York von mehreren Polizisten festgenommen. Nun zeigen Videos: Ihm wurde eine Spuckhaube übergezogen, bevor er starb.

Nach einem Zwischenfall bei einem Polizeieinsatz im US-Bundesstaat New York, bei dem ein Schwarzer gestorben war, sind sieben Beamte vom Dienst suspendiert worden. Das sagte die Bürgermeisterin der Stadt Rochester im Nordwesten des Bundesstaats am Donnerstag. Der Zwischenfall habe sich bereits im März ereignet, berichteten US-Medien.

Neu veröffentlichtes Videomaterial hatte die Polizisten in Rochester im Fall des verstorbenen Afroamerikaners belastet. Daniel Prude aus Chicago war gemäss US-Medien zu Besuch bei seinem Bruder in Rochester. In der Nacht auf den 23. März 2020 –zwei Monate vor dem Tod von George Floyd, der landesweite Proteste auslöste – rief Joe Prude die Polizei um Hilfe. Sein Bruder habe ein psychisches Problem und erlebe gerade eine Episode.