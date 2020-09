Neues Videomaterial belastet Polizisten in Rochester im US-Bundesstaat New York im Fall eines verstorbenen Afro-Amerikaners. Daniel Prude aus Chicago war gemäss US-Medien zu Besuch bei seinem Bruder in Rochester. In der Nacht auf den 23. März 2020 –zwei Monate vor dem Tod von George Floyd, der landesweite Proteste auslöste – rief Joe Prude die Polizei um Hilfe. Sein Bruder habe ein psychisches Problem und erlebe gerade eine Episode.