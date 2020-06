Beim Spiel in St. Gallen

Schwarzer FCZ-Stürmer als «Scheiss Mohrechopf» beschimpft

Der FC Zürich gewann am Donnerstag in St. Gallen gegen den Leader 4:0. FCZ-Stürmer Aiyegun Tosin wurde dabei schwer beleidigt. Der Nigerianer wehrte sich mit einer bekannten Geste.

Die «Black Lives Matter»-Bewegung ist aktueller denn je – auch in der Schweiz. Die «Mohrenkopf»-Debatte ebbt ebenfalls nicht ab. Dass beides seine Gründe hat, zeigte sich am Donnerstag in St. Gallen. Der FC Zürich war beim Leader FCSG zu Gast. Und die Zürcher zeigten einen starken Auftritt, die Mannen um Trainer Ludovic Magnin demontierten den Gastgeber 4:0. Zwei Treffer steuerte der Nigerianer Aiyegun Tosin bei.