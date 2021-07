Schwarzer Knoblauch schmeckt in Saucen, auf Pizzas und in Desserts

Dabei verändern sich die Knoblauchzehen sowohl in der Textur, indem sie cremig werden, als auch in der Farbe – sie nehmen ein tiefes Schwarz an – und im Geschmack. Das natürliche Knoblaucharoma bleibt erhalten, es ist jedoch nicht mehr so intensiv wie jenes von frischem Knoblauch. Dafür entwickeln sich andere Geschmacksrichtungen: vor allem Umami, aber auch Noten von Lakritz, Pflaume und Pilz sind zu vernehmen, und zu allen Aromen gesellt sich eine interessante Süsse.