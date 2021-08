Michigan, USA : Schwarzer Makler will Haus zeigen, Nachbar alarmiert die Polizei

Ein Vorfall im US-Staat Michigan befeuert erneut die Diskussion über alltäglichen Rassismus in den USA.

In Wyoming bei Grand Rapids hatte am 1. August ein schwarzer Immobilienmakler einem Kunden und dessen 15-jährigen Sohn ein zum Verkauf stehendes Haus gezeigt – mit Genehmigung des Besitzers. Doch ein Nachbar hielt die drei Schwarzen für Einbrecher und rief die Polizei. Makler Eric Brown sagte, zwei Polizisten hätten ihre Waffen gezogen, die anderen hätten sie mit Handschellen gefesselt.

«Ich hatte ganz schön Angst, war nervös und erschrocken was ich tun soll, um mich zu schützen, wenn ich ein Haus zeige und die Polizei nur aus so einer Laune heraus gerufen wird», sagte Brown. «Bin ich automatisch der Verbrecher? Denn das war ziemlich genau, wie wir in dieser Situation behandelt wurden.»