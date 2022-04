Polizeigewalt in den USA : Schwarzer Mann bei Verkehrskontrolle erschossen

Eine Verkehrskontrolle in Michigan eskaliert. Ein Polizist ringt den kongolesischen Migranten nach einem Handgemenge zu Boden und schiesst ihm in den Hinterkopf. Der 26-jährige Patrick Lyoya wurde von der Polizei angehalten, weil seine Nummerntafel nicht zu seinem Auto passte.

Der Polizist schoss dem 26-jährigen Lyoya aus nächster Nähe in den Hinterkopf.

Polizeigewalt gegen Schwarze Menschen ist in den USA Realität.

Vier Videos zeichneten den Vorfall auf und wurden von der Polizei in Michigan veröffentlicht.

Ein weisser Polizist hat einem in den USA wohnhaften Kongolesen bei einer Verkehrskontrolle inn den Kopf geschossen.

Ein weisser US-Polizist hat bei einer Auseinandersetzung während einer Verkehrskontrolle einen Kongolesen mit dem Gesicht nach unten zu Boden gedrückt und ihm dann in den Hinterkopf geschossen. Das geht aus vier Videos von dem tödlichen Zwischenfall in der vergangenen Woche hervor, die die Polizei am Mittwoch veröffentlichte.