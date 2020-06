Stadt Zürich

Schwarzer Polizist bei «Black Lives Matter»-Demo in Zürich attackiert

Am Samstag fand in Zürich eine «Black Lives Matter»-Demo statt. Ein schwarzer Beamter der Stadtpolizei Zürich wurde dabei von Demonstranten angegriffen.

In der ganzen Schweiz fanden am Wochenende mehrere«Black Lives Matter»-Demonstrationen statt, um gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze zu protestieren (20 Minuten berichtete). In Zürich nahmen über 1000 Menschen teil. Die unbewilligte Demo lief grösstenteils friedlich ab. Dennoch kam es sowohl zu verbalen, als auch physischen Auseinandersetzungen. Wie der «Blick» schreibt, wurde ein schwarzer Polizist der Stadtpolizei Zürich angegriffen. Der Beamte wurde dabei von einem Stock getroffen.