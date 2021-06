Bière VD - Schwarzer Rauch steigt über Waffenplatz auf

Ein News-Scout berichtet, dass in einer Mehrzweckhalle der Kaserne Bière im Kanton Waadt ein Feuer ausgebrochen ist. Darin befindet sich nach seinen Angaben auch ein Corona-Testcenter. Das Gebäude gehört dem Schweizer Militär. Das Eidgenössisch Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) gibt allerdings an, dass in der Halle kein Corona-Testcenter sei. Sie sei aber mal als Aufenthaltsort für Menschen in Quarantäne genutzt worden.