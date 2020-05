Mögliche Freisetzung von Chemikalien

Schwarzer Rauch über Venedig nach Explosion in Chemiefabrik

Bei einer Explosion in einer Chemiefabrik wurden mindestens zwei Menschen verletzt. Einwohner von Venedig sollen wegen möglicher Chemikalien drinnen bleiben.

In einer Chemiefabrik in Venedig ist es zu einer Explosion gekommen. In einer Anlage im Industrieviertel Marghera am Festland sei ein Feuer ausgebrochen, teilte die Feuerwehr am Freitag mit.