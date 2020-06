vor 1h

Schwarzer Rennfahrer findet Galgenstrick in seiner Box

Der afroamerikanische Rennfahrer Bubba Wallace setzt sich an vorderster Front in der «Black Lives Matter»-Bewegung ein. Nun haben ihm Unbekannte einen Galgenstrick in seine Box gelegt.

von Reto Heimann

1 / 9 Dem afroamerikanischen Rennfahrer Bubba Wallace wurde ein Galgenstrick in die Box gelegt. KEYSTONE Als einziger schwarzer Fahrer innerhalb der NASCAR-Series macht sich Wallace für die Anliegen der «Black Lives Matter»-Bewegung stark. KEYSTONE Er hat angeregt, dass die Konföderierten-Flagge an Rennen verboten wird. KEYSTONE

Darum gehts Dem amerikanischen Rennfahrer Bubba Wallace wurde ein Galgenstrick in die Rennbox gelegt.

Das erinnert an die Methoden des Ku-Klux-Klans, der Schwarze mit Stricken an Bäumen aufhängte

Wallace macht sich als einziger schwarzer Rennfahrer in der gesamten NASCAR-Series für die Black Lives Matter-Bewegung stark.

Die Methode erinnert an den Ku-Klux-Klan: Der amerikanische Rennfahrer Bubba Wallace, der als einziger Afroamerikaner in der amerikanischen Nascar-Series startet, hat am Tag vor einem Rennen in Talladega im Bundesstaat Alabama einen Galgenstrick in seiner Rennbox gefunden. Eine unverhohlene Morddrohung: Der Ku_Klux-Klan machte bis weit ins 20. Jahrhundert gezielt Jagd auf Afroamerikaner, um sie dann – eben genau mittels eines Stricks – am Galgen zu hängen. Das berichtet die deutsche «taz».

Bubba Wallace, der das Rennen schliesslich als 14. beendete, hatte sich lautstark gegen Rassismus stark gemacht. Als tonangebender Vertreter der «Black Lives Matter»-Bewegung forderte er die Verantwortlichen der NASCAR-Series auf, die Konföderierten-Flagge an Rennen zu verbieten.

Als rassistisches Symbol wahrgenommen

Die Konföderierten-Flagge, unter der die Südstaaten im 19. Jahrhundert in den amerikanischen Bürgerkrieg zogen, wird von vielen als rassistisches Symbol wahrgenommen. Dies weil die Südstaaten im Bürgerkrieg dafür kämpften, dass Sklaverei in den USA weiterhin erlaubt bleiben sollte.

Die NASCAR-Series beherzigte Bubba Wallaces Anliegen: Das Rennen in Talladega war das allererste, an dem die Konföderierten-Flagge, die sich innerhalb der Fanbasis bis heute grosser Beliebtheit erfreut, offiziell verboten war. Nicht alle hielten sich daran: Während des Rennens kreiste ein Flugzeug über der Rennstrecke, dass die Konföderierten-Flagge nach sich zog. Ausserhalb der Rennstrecke waren Fans anzutreffen, die die Flagge schwenkten.

Solidarität mit Wallace