Im Wallis verunglücken so viele Alpinisten wie lange nicht mehr

Am Pizzo Gallina bei Ulrichen stürzte ein Bergwanderer in die Tiefe. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu.

Bei Zermatt verunglückte eine Frau, die ihrem Hund in eine Felswand gefolgt war.

Die Kapo warnt deshalb davor, sich in den Bergen unvorsichtig zu verhalten.

Die Kantonspolizei Wallis muss derzeit fast jeden Tag tödliche Unfälle in den Bergen vermelden.

Gletscherabbruch bei Saas-Fee VS: ein Todesopfer und zwei Verletzte. Sturz über eine Felswand bei Zermatt VS: Eine Frau stirbt, ihr Hund überlebt. Lawinenniedergang oberhalb von Grindelwald BE: Zwei Personen werden immer noch vermisst.