Wie Pac Man - Schwarzes Loch schluckt Neutronenstern

Die Gravitationswellen wurden von den Ligo-Detektoren in den USA (im Bild: die Anlage in Livingston, Louisiana), …

Carl Know, OzGrav, Swinburne University

Die Ereignisse fanden in über 900 Millionen Lichtjahren Entfernung statt.

Im September 2015 war es erstmals so weit: Astronominnen und Astronomen konnten erstmals den direkten Nachweis von Gravitationswellen erbringen. Damit bestätigten die Forschenden eine 100 Jahre alte Vorhersage des Physikers Albert Einstein . Gravitationswellen sind Verzerrungen der Raumzeit, die bei äusserst energiereichen Ereignissen im Universum entstehen – etwa durch zusammenstossende S chwarze Löcher. Sie breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit ungebremst durchs All aus.

Seither sind rund 50 der kosmischen Kollisionen mit den beiden Observatorien Ligo in den USA und Virgo in Italien registriert worden. Meist waren es zwei Schwarze Löcher die miteinander verschmolzen, in wenigen Fällen zwei Neutronensterne, wie Scinexx.de berichtet.