Flauschiger Nachwuchs im Tierpark: «Schwarzhalsschwäne sind fürsorglich, wie es im Buche steht» 

Das Schwarzhalsschwanen-Paar mit seinen Küken im Tierpark Goldau. Larina Bühlmann Tierpark Goldau

In den letzten paar Tagen sind vier Küken eines Schwarzhalsschwanen-Paares im Tierpark in Goldau geschlüpft. Martin Wehrle, Kurator und Tierarzt, sagt: «Es sind mehr als fünf Jahre vergangen, seit letztes Mal Küken von Schwarzhalsschwänen bei uns geschlüpft sind.» Die Schwarzhalsschwäne sind hauptsächlich in Südamerika verbreitet und zählen darum im Tierpark zu den wenigen Ausnahmen, weil dort fast alle anderen Tierarten in Europa beheimatet sind.

Küken haben in einer mittelgrossen Hand Platz

Wie der Name schon sagt, besitzt dieser Wasservogel einen schwarzen Hals und Kopf. Der Schnabel ist blaugrau und sein Merkmal ist ein roter Stirnhöcker, der bei den männlichen Tieren ausgeprägter ist als bei den Weibchen. Normalerweise brüten Schwarzhalsschwäne im Südsommer, bei uns also mitten im Winter. «Die Tiere haben sich an unsere Gegebenheiten angepasst und ihre Brutzeit in den Frühling verlegt.» Ausgewachsen sind die Tiere etwa 110 bis 140 Zentimeter lang und bringen zwischen 3,5 bis 6,5 Kilogramm auf die Waage. Momentan sind die Kleinen aber nur gerade so gross, dass sie in einer mittelgrossen Hand Platz hätten.

Drei von vier Küken des Schwarzhalsschwanen-Paares im Tierpark Goldau sind auf Erkundungstour. Larina Bühlmann Tierpark Goldau

Das Goldauer Schwanenpaar verzeichnet mit seinen vier Küken zum ersten Mal Nachwuchs. «Diese Tiere zu beobachten, ist extrem herzig», gerät Wehrle ins Schwärmen. Grund: «Sie gehören zu den wenigen Tierarten, welche ihren Nachwuchs quasi herumchauffieren und das ist Fürsorge, wie sie im Buche steht.» Damit meint Wehrle, dass die Jungtiere Schutz in den Flügeln der Alten suchen und sie auf diese Art auf dem Weiher herumgepaddelt werden. «Plötzlich ist jeweils wieder ein Köpfchen oder ein Schnabel aus den Flügeln sichtbar», so Wehrle weiter.

Kleinen sind verspielt und halten das Elternpaar in Atem