Schwarzsee FR: «Nach der Sprengung entfernten sich mehrere Personen vom Tatort»

Die Kantonspolizei Freiburg wurde um kurz vor zwei Uhr in der Nacht auf Montag über eine Detonation an der Seestrasse am Schwarzsee (FR) informiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, erkannten sie einen zerstörten Raiffeisen-Geldautomaten. «Laut Zeugenaussagen sollen sich kurz nach der Sprengung mehrere Menschen vom Tatort entfernt haben», sagt ein Mediensprecher zu 20 Minuten. Noch in der Nacht suchte ein Helikopter die Umgebung ab. Es gibt keine Verletzten.