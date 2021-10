«Forever Is Now» – Schwebende Pyramidenspitze verzaubert Besucher in Ägypten

Die Skulptur «Body That Rises» des brasilianischen Künstlers Joao Trevisan.

Das Werk «Greetings From Giza» des französischen Künstlers Jean Rene, besser bekannt als JR.

Die erste internationale Ausstellung «Forever Is Now» in der Ebene Gizeh soll Ägypten mit einem aussergewöhnlichen Blick auf sein Erbe und einer sozialen Mission zurück auf die Landkarte der zeitgenössischen Kunst bringen. Organisiert hat die Ausstellung das ägyptische Unternehmen «Art D’Egypte». Die besten Werke gibt es oben in der Slideshow.