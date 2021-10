Mohammed-Karikaturist : Schwede Lars Vilks bei Verkehrsunfall gestorben

Der schwedische Karikaturist Lars Vilks, der wegen einer Mohammed-Karikatur unter Polizeischutz stand, ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Schweden gestorben. Neben dem 75-Jährigen seien auch die beiden Polizeibeamten getötet worden, die zum Schutz des Künstlers abgestellt waren, teilte die schwedische Polizei der Nachrichtenagentur AFP mit.

Der Unfall ereignete sich demnach am Nachmittag auf der Autobahn E4 in der Nähe der Stadt Markaryd im Süden des Landes, als der Pkw mit Vilks und den Polizisten mit einem in der Gegenrichtung fahrenden Lkw zusammenstiess. Einen Angriff auf Vilks schlossen die Behörden aus. Der Fall werde «wie jeder andere Verkehrsunfall untersucht».