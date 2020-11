Sonderweg : Schweden gibt Rekordwert an Positiv-Tests bekannt

In Schweden steigen die Corona-Infektionen wieder rasant an. Insgesamt sind über 6000 Personen am Virus gestorben in Schweden.

1 / 3 Schweden ging in der Pandemie einen Sonderweg. EPA/Amir Nabizadeh 5990 neue Corona-Fälle wurden in 24 Stunden gemeldet. EPA/Claudio Bresciani Über 6000 Personen sind in Schweden am Virus gestorben. EPA/Amir Nabizadeh

In Schweden melden die Gesundheitsbehörden mit 5990 Fällen einen Rekord an neuen Positiv-Tests. Demnach starben ferner 42 weitere Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Damit steigt die Gesamtzahl der statistisch erfassten Todesfälle auf 6164.

Schweden ist bekannt für seinen Sonderweg in der Pandemie, es gibt keine starken Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Bezogen auf die Bevölkerungszahl weist das Land zwar deutlich mehr Corona-Todesfälle aus als die nordeuropäischen Nachbarländer, aber zugleich auch weniger als Länder wie Spanien, die viel schärfere Massnahmen ergriffen haben.

